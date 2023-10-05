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Дело рэпера Oxxxymiron об обязанностях иноагента рассмотрит суд в Петербурге

В Петербурге суд рассмотрит дело рэпера Oxxxymiron

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Global Look Press

Административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров (признан в РФ иностранным агентом)) будет рассмотрено Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований, предъявляемых к иноагентам в Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

На сайте райсуда указано, что Федоров Мирон Янович является привлекаемым лицом в данном административном деле, а статья Кодекса Российской Федерации, по которой он обвиняется, — статья 19.4 часть 2 (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Рассмотрение дела по существу назначено на 5 октября 2023 года в 11:30.

Максимальный размер штрафа по этой статье для граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда суд рассматривает административное дело в отношении рэпера по данной статье. В августе ему была наложена штрафная санкция в размере 40 тысяч рублей за публикацию поста в социальной сети без указания статуса иноагента.

Ранее суды Санкт-Петербурга запретили исполнение песен «Ойда» и «Последний звонок» рэпера, а также наложили штрафы на Oxxxymiron за публичные призывы к сепаратизму и дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее цитату из песни SHAMAN разместили на памятнике Александру Невскому

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