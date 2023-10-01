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Актер Щербаков об ушедшем из жизни Коняеве: жаль, что мало снимался

Борис Щербаков назвал смерть актера Коняева потерей для российского театра

Народный артист России Борис Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью актера Виталия Коняева. Как рассказал Щербаков «Газете. Ru» он подружился с Коняевым во время работы над фильмом «Слушать в отсеках».

«Конечно, очень-очень жаль. Огромная потеря для театра прежде всего, не только для Малого, но и вообще для российского театра. Это великолепнейший актер был, очень жалко, что мало снимался, очень жалко. Я имел счастье работать с ним вместе в фильме «Слушать в отсеках», и мы с ним очень подружились. Мне очень жаль, что не стало этого великолепного человека, с прекрасным чувством юмора, добрейшей души просто. Мои соболезнования родственникам», — сказал он.

О смерти 86-летнего Виталия Коняева 1 октября сообщили в Малом театре. Известно, что дату и место похорон Коняева объявят позднее. Причина смерти Коняева сейчас не называется.

Российский актер, народный артист России, актер Малого театра Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года. Он снимался в фильмах и сериалах «Чистое небо», «Город под липами», «Щит и меч», «Убить дракона», «Звезды и солдаты», «Вариант «Омега», «День за днем» и т.д.

Ранее ушла из жизни советская актриса Нина Беляева, сыгравшая в «Сказке о царе Салтане».

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