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Путин выступил на вечере в честь 100-летия со дня рождения Гамзатова

Путин выступил на праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова

Российский президент Владимир Путин выступил на праздничном вечере в честь 100-летия со дня рождения аварского поэта, прозаика и переводчика Расула Гамзатова. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, Путин был лично знаком с Гамзатовым и нередко приводил творчество поэта как пример вклада, который Дагестан внес в российскую культуру.

«Выходит далеко за рамки искусства», — прокомментировал глава государства творчество Гамзатова.

Путин также отозвался о поэте как о замечательном человеке и примере для подражания для всей России.

В мае агентство ТАСС сообщало, что в честь 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова будет выпущена почтовая марка. Ее выпустят в 2023 году в Дагестане.

Советский прозаик Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в аварском ауле Цада Хунзахского района Дагестана. Он начал писать стихи, когда ему было 9 лет. Первая книга поэта на аварском языке вышла в 1943 году. В 1950 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. В 1959 году удостоился звания «народный поэт Дагестанской АССР». В 2003-м публицист стал заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан. Поэт ушел из жизни в ноябре 2003 года.

Ранее сообщалось, что 2023-й могут объявить Годом Расула Гамзатова.

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