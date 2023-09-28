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Фонтан «Принцесса Турандот» у Вахтанговского театра снова пострадал от вандалов

В Москве во второй раз за месяц будут ремонтировать фонтан у Вахтанговского театра

Фонтан у Вахтанговского театра в Москве «Принцесса Турандот» снова пострадал от решивших забраться на него вандалов. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главу «Гормоста» Юрия Иванкова.

«Гормосту» придется во второй раз за месяц ремонтировать фонтан из-за нетрезвых прохожих, залезающих на него и падающих вниз. Новый вандал забрался на памятник в ночь на 28 сентября и упал в воду, отломав часть скульптуры.

Обносить объект забором, по словам Иванкова, не планируется.

«Что его, колючей проволокой обкручивать? Учить идиотов надо. Это ж наши люди. Вон взять и оштрафовать, в тюрьму посадить. А то что вот он упал — и ничего ему», — сказал он

Он уточнил, что Департамент культурного наследия разрабатывает проект ремонта фонтана.

9 сентября на «Принцессу Турандот» залез 23-летний москвич. После падения он был госпитализирован с переломами. Свой поступок молодой человек назвал глупостью.

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