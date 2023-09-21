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Последний сезон «Полового воспитания» вышел на Netflix

Вышел финальный сезон сериала «Половое воспитание»

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sexeducation/Twitter

На стриминге Netflix состоялась премьера четвертого и финального сезона сериала «Половое воспитание» (другое название — «Сексуальное просвещение»).

В новых эпизодах Отис поступил в университет, а его подруга Мэйв улетела на учебу в США. Пара пытается строить отношения на расстоянии. Семья Отиса пополнилась самым маленьким членом семьи — последний сезон закончился моментом, как мать Отиса Джин переживала тяжелые роды.

Премьера первого сезона сериала «Половое воспитание» состоялась 11 января 2019 года. В 2020-м проект стал самым популярным шоу среди россиян. В сентябре 2021-го Netflix опубликовал третий сезон нашумевшего проекта.

В центре сюжета шоу — школьник Отис и его мама-сексолог, у которой он учится психологии как может. Постигать азы профессии ему помогают друзья, а пациентами становятся знакомые по школе.

К своим ролям в финальном сезоне вернутся Аса Баттерфилд (Отис), Нкути Гатва (Эрик), Коннор Свинделлс (Адам), Джиллиан Андерсон (Джин) и другие.

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