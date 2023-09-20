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«Нет смысла скрывать»: Анна Хилькевич купила дом

Актриса Анна Хилькевич показала кадры ремонта нового дома

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Annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что купила новым дом.

При этом, по словам актрисы, ее расстроило то, что новость о приобретении ею новой недвижимости появилась в СМИ до того, как актриса первая публично рассказала об этом.

«Нет смысла скрывать... Да, мы действительно купили дом. Сейчас мы находимся на этапе ремонта», — отметила Хилькевич.

Актриса добавила, что она планирует переехать туда к Новому году. По ее словам, она не тратит ни капли своих нервов на ремонт, так как им занимается супруг звезды.

«Иногда приезжаю, чтобы сказать, куда все передвинуть», — заявила актриса.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша.

Накануне актер Артем Калайджян заявил, что актриса Анна Хилькевич плела интриги на шоу «Выжить в Дубае». По его словам, артистка делала это для того, чтобы зрителям было интереснее смотреть шоу. Калайджян назвал Хилькевич «очень хорошей» в жизни.

Ранее певица Слава обвинила Киркорова в обмане.

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