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Оксимирону* грозит очередной штраф из-за несоблюдения требований к иноагентам

Суд Петербурга рассмотрит еще одно дело против Оксимирона

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oxxxymironofficial/YouTube

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит еще одно административное дело против рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом), пишет РИА «Новости».

Привлекаемое лицо — Федоров Мирон Янович*… Перечень статей — статья 19.4 часть 2 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента. — «Газета.Ru»)… Рассмотрение дела по существу — 5 октября 2023 года», — сообщили в суде.

Максимальный штраф за нарушение порядка деятельности иноагента для граждан России составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

В начале августа Оксимирона по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Его решили оштрафовать за публикацию на странице в «ВКонтакте». Данный пост, ставший причиной избрания меры, опубликован 31 декабря 2022 года.

В октябре 2022 года рэпера Оксимирона внесли в список физлиц-иноагентов. В июне стало известно, что cуд Петербурга запретил трек Оксимирона «Ойда».

Ранее Даня Милохин отреагировал на слухи об объявлении в розыск.

*  признан в РФ иностранным агентом
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