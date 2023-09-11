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Концерты Мусагалиева в Казахстане потребовали отменить

Подписчики комика Мусагалиева потребовали отменить его концерты в Казахстане

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@azabraza1984/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

После концерта российского комика и этнического казаха Азамата Мусагалиева в Донецкой области в Казахстане требуют отменить его концерты.

Комментарии с требованием отмены октябрьских шоу оставляют пользователи соцсетей из Казахстана под постом коллеги Мусагалиева — комика Дениса Дорохова.

«В Алматы и в Астане вам «весело» будет, если вообще теперь концерты состоятся», «Пожалуйста, не приезжайте в Казахстан», «Вам и Азамату в Казахстан дорога закрыта!» — пишут подписчики.

Сам Азамат Мусагалиев закрыл комментарии под постом о концертах в Астане и Алма-Ате.

8 сентября Мусагалиев и Дорохов выступили с концертом у мемориала в ДНР и выразили поддержку российским военным. Жителям ДНР они пожелали «мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких».

9 сентября Мусагалиева внесли в украинскую базу «Миротворца» за поддержку России. Денис Дорохов числится в списках «Миротворца» с 2019 года после посещения Крыма.

Ранее стало известно, что блогера Даню Милохина призовут в армию.

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