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Врачи рассказали о состоянии сломавшего скульптуру «Принцесса Турандот»

Сломавший скульптуру на Арбате мужчина находится в состоянии средней тяжести

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Мужчина, забравшийся на скульптуру «Принцесса Турандот» у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве и сломавший ее, находится находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Боткинской больницы.

«Лежит в 19-м нейрохирургическом отделении, состояние средней тяжести, дыхание регулярное, нормальное», — уточнили в больнице.

Поздно вечером 9 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что на Арбате мужчина залез на скульптуру «Принцесса Турандот».

Мужчина сперва забрался на вершину композиции и кланялся оттуда, а после начал спускаться и сломал ее.

Директор театра Кирилл Крок после рассказывал, что злоумышленник «повредил ногу и получил ушибы». Сама скульптурная композиция-фонтан принадлежит ГБУ «Гормост», уточнял Крок.

Памятник-фонтан установили у здания театра в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноименной пьесы.

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