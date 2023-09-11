Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Каменская» может получить ремейк

Писатель Александра Маринина заявила о начале работы над ремейком «Каменской»

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Детективный сериал «Каменская» может получить ремейк, сценарий к продолжению был готов три года назад. Об этом рассказала писатель Александра Маринина в интервью ТАСС.

«Идея сделать ремейк по «Каменской» не нова, сценарии уже были написаны три года тому назад. Я помню, что мне их присылали и они мне очень понравились. Но в связи с началом ковидных ограничений, которые очень сильно повлияли на финансы, а потом в связи с другими событиями, начало съемок все переносилось и переносилось», — пожаловалась Маринина.

По словам писателя, съемки проекта пока не начались, однако уже сформирована команда, которая работает над тем, чтобы дать ход ребуту «Каменской».

Детективный сериал про работу российской полиции появился на экранах в 1999 году: роль сотрудницы Московского уголовного розыска Анастасии Каменской сыграла Елена Яковлева. Проект сняли по мотивам книг Марининой, которая сама в свое время работала в правоохранительных органах. «Каменская» продлилась шесть сезонов и завершилась в 2011 году.

Ранее Александра Захарова высказалась об отмененном Анатолием Белым спектакле «Ленкома».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях