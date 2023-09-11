Детективный сериал «Каменская» может получить ремейк, сценарий к продолжению был готов три года назад. Об этом рассказала писатель Александра Маринина в интервью ТАСС.

«Идея сделать ремейк по «Каменской» не нова, сценарии уже были написаны три года тому назад. Я помню, что мне их присылали и они мне очень понравились. Но в связи с началом ковидных ограничений, которые очень сильно повлияли на финансы, а потом в связи с другими событиями, начало съемок все переносилось и переносилось», — пожаловалась Маринина.

По словам писателя, съемки проекта пока не начались, однако уже сформирована команда, которая работает над тем, чтобы дать ход ребуту «Каменской».

Детективный сериал про работу российской полиции появился на экранах в 1999 году: роль сотрудницы Московского уголовного розыска Анастасии Каменской сыграла Елена Яковлева. Проект сняли по мотивам книг Марининой, которая сама в свое время работала в правоохранительных органах. «Каменская» продлилась шесть сезонов и завершилась в 2011 году.

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