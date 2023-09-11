«Я не должен стесняться»: «фаворит» Пугачевой рассказал о начале романа с певицей

Певец Сергей Савин, который называет себя фаворитом Аллы Пугачевой, рассказал aif.ru, как зарождался их роман с Примадонной.

«Мне в одно время было неловко, я понимал, что рядом со мной великая певица современности, и не мог поверить, что я именно с ней. Помню, когда мы ехали в загородный дом продюсера Анатолия Лопатина, где мы записывали мой второй сингл, Алла взяла меня за руку и сказала, что я не должен переживать и стесняться», — рассказал Савин.

По словам артиста, Пугачева назвала себя «обычной женщиной», которой важна любовь и человеческие отношения, поэтому Савину не стоит переживать из-за различий в финансовом положении и популярности.

Незадолго до этого Савин заявил, что во время посещения их замка в деревне Грязь между Пугачевой и Галкиным было формальное общение «без всяких уси-пуси». По словам композитора, звезды обсуждали пиар-акции, которые можно было устроить «ради привлечения внимания».

Ранее Александра Захарова высказалась об отмененном Анатолием Белым спектакле «Ленкома».