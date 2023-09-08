Сын Игоря Верника сыграет главную роль в сериале «Цикады»

Сериал «Цикады» покажут 10 сентября на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Картина также выйдет на Кинопоиске в ноябре. «Цикады» снял режиссер Евгений Стычкин, который известен по проектам «Нулевой пациент» и «Контакт». Сценаристка ленты — Екатерина Тирдатова («Крепость», «Склифосовский», «Воскресенье»).

В главных ролях — сын Игоря Верника — Григорий, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Катя Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий.

В проекте также приняли участие Ольга Сутулова, Екатерина Варнава, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Елизавета Боярская, Евгений Санников, Евгений Стычкин, Виктория Толстоганова и Артем Быстров.

Сериал расскажет о выпускниках школы, с которыми случается страшная трагедия на вечеринке. Из-за происшествия им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн.

«Мой персонаж — Антон, единственный сын в семье, привыкший получать все. У него всегда были лучшие игрушки, и в какой-то момент грань между игрой и жизнью стала очень тонкой. С Женей Стычкиным мы искали точки слабости «сильного» героя, которые определили бы его действия и показали бы их неоднозначность», — рассказал Григорий Верник.

Исполнительница главной роли Софья Аржаных призналась, что ей было приятно играть с Григорием Верником. Она отметила, что познакомилась с ним год назад на другом проекте, где у них сложился «комфортный тандем».

«Я заведомо знала, что не будет никаких трудностей», — поделилась Аржаных.

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