Фильм «Анонимная телега» приоткроет завесу тайны над анонимными Telegram-каналами

Премьера документального фильма «Анонимная телега» состоится 20 сентября в онлайн-кинотеатре KION. Об это «Газете.Ru» сообщили представители платформы.

Автор и режиссер проекта — Дмитрий Богданов. Создатели фильма взяли интервью у 11 популярных анонимных авторов и вместе с ними попытались разобраться, как все работает. Над картиной также участвовали генеральный директор компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров, главный редактор портала SecurityLab Александр Антипов, актер Сергей Бурунов, шоумен Алексей Остудин.

В документальной картине расскажут о том, как устроен бизнес анонимных Telegram-каналов. Жертвы фейков, представители крупных изданий, администраторы популярных Telegram-каналов и люди, занимающиеся розыском и деанонимизацией преступивших закон, заявили о важности свободы в сети, цене анонимности и других угрозах, скрытых в подобных каналах.

В фильме-исследовании будут освещены дела против бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиненных в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова.

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