Ридли Скотт хочет выпустить 4,5-часовую версию «Наполеона»

Актер Хоакин Феникс признался, что у режиссера Ридли Скотта есть 4,5-часовая версия «Наполеона», которую постановщик планирует выпустить. Его слова передает World Of Reel.

По словам актера, который исполнил главную роль в «Наполеоне», хронометраж кинотеатральной версии ленты составляет 157 минут, а режиссерской — 270 минут. В ней отчетливее раскрыта история любви Наполеона и Жозефины, а также уделено большее внимание супруге полководца, чей путь показан еще до встречи с ним.

«Наполеон» выйдет в кинопрокат 22 ноября 2023 года, после чего премьера состоится на Apple TV+. Главного героя в фильме сыграл Хоакин Феникс, а любовь всей его жизни Жозефины — актриса Ванесса Кирби.

Недавно Ридли Скотт сравнил первого императора Франции Наполеона Бонапарта с Адольфом Гитлером, Александром Македонским и Иосифом Сталиным. Кинематографист объяснил, что во время правления Бонапарта возобновилось рабство, происходило много войн, которые привели к гибели десятков тысяч людей. Скотт считает, что за плечами Наполеона «много плохого».

«В то же время он поражает своей храбростью, умением действовать и доминировать. Он был необыкновенным», — подчеркнул режиссер.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз готов сняться в пятой части «Джона Уика».