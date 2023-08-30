«Кошелек или жизнь»: Гузеева пошутила над Володиной после отказа сниматься в «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева в комментариях под постом с анонсом выпуска «Давай поженимся!» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пошутила об отсутствии в шоу астролога Василисы Володиной.

Одна из пользователей сети спросила, обиделась ли Володина или ее просто не позвали в ребут телешоу. В ответ на это Гузеева лично заявила, что астролог «не может выбрать: кошелек или жизнь». Таким образом телеведущая сделала отсылку к словам Володиной 2020 года — тогда девушка объяснила свой отказ сниматься в «Давай поженимся!» тяжелыми условиями работы в период пандемии коронавируса.

«Я поняла, что у меня очень высокие риски переболеть тяжело. Особенно с учетом экстремальных условий, в которых снимается ''Давай поженимся!'' — на холодном заводе. Меня за осень успели простудить трижды. Болезнь словно приперла к углу и сказала: ''Кошелек или жизнь?''. Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек», — говорила Володина.

В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что 19 июня начнутся съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!». Телеведущая передачи Лариса Гузеева призналась, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.

Ранее Роза Сябитова объяснила, почему Настя Ивлеева не смогла построить крепкие отношения на телешоу.