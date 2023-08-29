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Пятая часть «Индианы Джонса» вышла в онлайне спустя два месяца после релиза

Фильм «Индиана Джонс 5» появился на цифровых площадках 29 августа

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Lucasfilm Ltd.

Пятая часть «Индианы Джона» оказалась доступна на Amazon с 29 августа, спустя два месяца после выхода ленты на кинотеатральных экранах.

Картина собрала в прокате чуть больше $380 миллионов при бюджете в $300 миллионов без учета маркетинговых затрат. Недавно издание Variety назвало новые фильмы «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» самым ярким разочарованием лета, заявив, что они могут принести убытки своим студиям.

По словам главного аналитика Boxoffice Pro Шона Роббинса, студии ушли в минус из-за увеличения стоимости производства во время пандемии коронавируса. При этом Роббинс добавил, что в конце концов фильмы с Крузом и Фордом все равно «показали бы себя так, как и показали».

Режиссером «Индианы Джонс 5» выступил Джеймс Мэнголд, поставивший «Логана». Главные роли в картине исполнили Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и Антонио Бандерас.

Накануне 80-летний Харрисон Форд рассказывал, уйдет ли из кино после релиза пятого «Индианы Джонса». Он отказался бросать актерство, потому что любит свою работу.

Ранее концерт группы «Звери» перенесли за четыре дня до выступления.

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