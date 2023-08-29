Рэпер Тимати и ресторатор Пинский планируют купить Domino's Pizza

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели активы пиццерии Domino's Pizza в России. Об этом сообщает Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky.

Однако, как позднее уточнила «Газете.Ru» представительница Тимура Юнусова и Антона Пинского, речь идет про объединение сети под новым брендом. 30 августа состоится презентация предстоящего ребрендинга проекта.

На прошлой неделе стало известно, что Тимати хочет выкупить российскую сеть Domino's Pizza после сообщений о банкротстве. Он обратился через соцсети к владельцам пиццерий, призвав их связаться с ним, чтобы обсудить вопрос покупки.

В конце июня Тимати вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

21 августа сообщалось, что Domino's Pizza подаст заявление о банкротстве в России. Оператор бренда DP Eurasia приостановил инвестиции в страну и отказался от роялти от российского бизнеса. По оценкам, убытки от ухода с рынков составят около 520 млн рублей.

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