Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рэпер Тимати и ресторатор Пинский планируют купить Domino's Pizza

Рэпер Тимати купит сеть пиццерий Domino's Pizza в России

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели активы пиццерии Domino's Pizza в России. Об этом сообщает Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky.

Однако, как позднее уточнила «Газете.Ru» представительница Тимура Юнусова и Антона Пинского, речь идет про объединение сети под новым брендом. 30 августа состоится презентация предстоящего ребрендинга проекта.

На прошлой неделе стало известно, что Тимати хочет выкупить российскую сеть Domino's Pizza после сообщений о банкротстве. Он обратился через соцсети к владельцам пиццерий, призвав их связаться с ним, чтобы обсудить вопрос покупки.

В конце июня Тимати вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

21 августа сообщалось, что Domino's Pizza подаст заявление о банкротстве в России. Оператор бренда DP Eurasia приостановил инвестиции в страну и отказался от роялти от российского бизнеса. По оценкам, убытки от ухода с рынков составят около 520 млн рублей.

Ранее Иван Ургант провел рок-фестиваль в Казахстане.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях