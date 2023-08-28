Иосиф Пригожин рассказал, почему не виделся с внуком полгода

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с mk.ru, что полгода не мог видеться с внуком Даниэлем из-за командировок.

Пригожин отметил, что он и его дочь Даная не успевали «выловить друг друга» в этот период. Продюсер заявил, что старается посещать внука и дочь, как только у него появляется возможность. Также звезда редко навещает ребенка, так как Даная живет очень далеко. Пригожин чаще видится с внучкой жены, певицы Валерии, Селин. Он объяснил, что она просто ближе живет.

«Селинка и Арсений (Арсений Шульгин — сын певицы Валерии от композитора Александра Шульгина, — прим. «Газеты.Ru») живут недалеко, рядом с нами. У них есть еще и няни. Соответственно, у них есть больше возможностей приезжать к нам, чем у Даны. А она без няни, и находится далеко за городом. И для того, чтобы доехать до нас, нужно часа два. При этом, когда Арсений жил далеко, мы тоже редко встречались», — заявил продюсер.

Пригожин поддерживает общение с внуком с помощью видеосвязи и путем присланных сообщений.

Ранее Иосиф Пригожин похвастался первыми шагами своего внука.