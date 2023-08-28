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Ольга Остроумова объяснила, почему не ходит на ток-шоу к Малахову

Актриса Ольга Остроумова призналась, что не любит посещать телешоу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ольга Остроумова в разговоре с изданием «Утро» призналась, что не ходит на шоу к Андрею Малахову или Дмитрию Борисову, так как ей не по душе подобные передачи.

«На телевидение я не хожу, не люблю», — подчеркнула Остроумова.

Она также рассказала, что не любит юбилеи. По словам 75-летней актрисы, в прошлый раз она с «другими стариками» играла в спектакле «Соло для часов с боем». По сюжету произведения герои поздравляют друг друга с днем рождения на сцене. В тот раз коллеги по сцене заодно поздравили и Остроумову, которая как раз праздновала 75-летний юбилей.

Она вспомнила, как во времена своей молодости могла спокойно ходить вечером по Москве, не опасаясь за свою жизнь. Однако сейчас Остроумовой приходится переживать за своих пятерых внуков.

«Время тогда было совсем другое. Я могла хоть в десять вечера идти из клуба Железнодорожников, где занималась в народном театре, и никто за меня не боялся. А сейчас, когда у меня пять внуков, приходится постоянно быть с ними на связи, беспокоиться», — резюмировала артистка.

Ранее Ксения Бородина назвала сумму, которую потратила на школьную форму для дочерей.

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