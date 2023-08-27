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Критик Бабичев назвал самый популярный мюзикл в истории России

Музыкальный критик Бабичев назвал «Нотр-Дам де Пари» лучшим мюзиклом в истории

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Andy Kropa/2022 Invision

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал «Нотр-Дам де Пари» самым популярным мюзиклом в истории России в беседе с News.ru.

По словам Бабичева, постановка по роману Виктора Гюго «однозначно» выигрывает по популярности у других мюзиклов.

«Нотр-Дам» в России очень много заработал, обрел популярность, пережил несколько постановок, его исполняли на бис», — подчеркнул музыкальный критик.

Следом, считает Бабичев, идут спектакли «Кошки» и «Иисус Христос — суперзвезда» английского композитора Эндрю Ллойд Уэббера.

Критик подчеркнул, что не так много культовых зарубежных постановок пользовались в России таким же успехом, как за рубежом. В качестве примера он привел отмеченный премией «Грэмми» мюзикл «Чикаго».

«Пугачева и Киркоров крайне неудачно пытались его привезти в Россию», — вспомнил критик.

«Нотр-Дам де Пари» впервые поставили в Париже в 1998 году. Его композитор Риккардо Коччанте, а автор либретто — Люк Пламондон. В Москве постановка дебютировала 26 февраля 2002 года. Мюзикл находится в Книге рекордов Гиннесса как самый успешный в первые годы работы.

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