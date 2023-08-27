Стало известно, во сколько обошелся концерт The Hatters в Казани

Власти Казани потратили 2,75 млн рублей на концерт The Hatters, сообщает местное издание «Реальное время».

Он состоится в рамках фестиваля «СоТворение» с 8 по 9 сентября. Сам концерт петербургского коллектива The Hatters продлится минимум 45 минут.

Издание подчеркивает, что Управление культуры Казани обязалось предоставить артистам полную предоплату в течение десяти дней с момента заключения договора с группой. Цена сформирована с учетом расходов и самого вознаграждения музыкантов.

В фестивале «СоТворение» поучаствуют около 30 исполнителей. Помимо российских музыкантов, организаторы планируют пригласить участников из Африки, стран БРИКС (в том числе Индии и Китая) и Турции.

Рок-коллектив The Hatters основан в 2016 году в Петербурге. В состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин и Анна Музыченко. Музыканты описывают жанр своей музыки как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах».

23 июня блогер Эльдар Джарахов и группа The Hatters выпустили новый трек «В Питере». После релиза песни артисты начали готовиться к съемкам и премьере клипа.

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