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В Москве отменили показы «Барби», назначенные на 9 сентября

Журналистка Ксения Собчак сообщила об отмене показов фильма «Барби» в Москве

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Warner Bros.

В Москве отменили сеансы показа фильма «Барби» Греты Гервиг, назначенные на 9 сентября. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Сеансы «Барби», заявленные в Москве на 9 сентября, отменили. Пользователям, купившим билеты в «Мягкий кинотеатр», стали приходить СМС с информацией о снятии фильма с афиши. С чем это связано, сотрудники не знают. В «Киноквартале», где также планировали начать показывать «Барби» с 9 сентября, сообщили, что фильм все же выйдет на экраны в этом месяце, но когда именно — неизвестно», — написала Собчак.

Премьера «Барби» состоялась 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в «Барби», не собирал в прокате большую сумму.

В российском прокате «Барби» может появиться с 9 сентября. Фильм покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма. По похожей схеме в России выходили «Аватар», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов» и другие зарубежные новинки.

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