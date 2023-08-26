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Вера Алентова продолжает носить обручальное кольцо, подаренное Меньшовым

Актриса Вера Алентова появилась на публике с обручальным кольцом

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Вдова Владимира Меньшова актриса Вера Алентова пришла на первый в новом театральном сезоне сбор труппы драмтеатра имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказали очевидцы, актриса сильно похудела и сделала новую прическу. На публике Алентова появилась в шелковом платье в горошек и черном плаще свободного кроя, общалась с коллегами и рассказывала о своем летнем отдыхе.

На руке актрисы заметили обручальное кольцо, подаренное на свадьбу ее мужем.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» прожила с Меньшовым 59 лет — с 1969 по 2021 год. В браке с Меньшовым родилась дочь Юлия. 54-летняя Юлия Меньшова — известная актриса и телеведущая.

В конце июня внук актрисы Алентовой Андрей Гордин улетел из России с женой. Супруги решили провести медовый месяц в городе Каш на средиземноморском побережье Турции.

Ранее Юлия Ковальчук объяснила, почему не рассказывает подробности семейной жизни с Чумаковым.

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