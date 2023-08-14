«Надо иметь достоинство»: Лайма Вайкуле осудила автора хитов Пугачевой за песни про Путина

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» назвала автора хитов Пугачевой Илью Резника «подлизой» из-за песен в честь президента России Владимира Путина.

«Все, кто сегодня занимаются вот этим. Фу, как противно... Даже в детском саду я знала, что нельзя подлизываться... Но сегодня, взрослому человеку писать песни о Путине... Я не знаю, мне кажется, это слишком. Некрасиво быть таким подлизой открытым. Надо все же достоинство иметь», — высказалась Вайкуле.

Она признала, что в свое время Резник помог ей стать популярной благодаря своей поддержке, однако сейчас ей противно от действий поэта. Вайкуле добавила, что после начала СВО перестала общаться и с продюсером Игорем Крутым. По словам латвийской певицы, композитор сам прекратил с ней общение из-за личной обиды, а Вайкуле решила «не навязываться».

«Игорь придумал себе роль. Сам сделал, сам обиделся, все сам. Когда у него это пройдет или он осознает, что вообще произошло, все может измениться», — подчеркнула исполнительница.

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