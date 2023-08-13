Лайма Вайкуле ответила на слухи о предложении Пугачевой выступить на фестивале в Юрмале за деньги

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-шоу «И Грянул Грэм» заявила, что Алла Пугачева не согласилась бы выступить на ее фестивале в Юрмале и за €1 миллион.

«Если бы я ей предложила €1 миллион, она бы не выступила. Это все разговоры. Я не предлагала, она не просила. Алла решила для себя, что она ушла со сцены. У нее дети, у нее Максим, она счастлива. Она находится в состоянии душевного покоя, выглядит замечательно, что бы там ни снимали и ни придумывали. Опять вранье», — улыбнулась Вайкуле.

Таким образом она отреагировала на слухи о том, что Примадонна якобы попросила у нее €200 тысяч за выступление в Юрмале.

Фестиваль Лаймы Вайкуле проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.

В 2023 году в зале присутствовали шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), певица Алла Пугачева и рок-музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом). Также на фестивале Вайкуле выступили украинские музыканты Вера Брежнева и Макс Барски.

Ранее Лайма Вайкуле высказалась о популярности Аллы Пугачевой.