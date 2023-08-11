Вячеслав Манучаров поставил спектакль о спецоперации по роману Олега Роя

Актер, режиссер Вячеслав Манучаров на пресс-конференции, посвященной премьере его спектакля «Неотправленные письма», рассказал об актуальности своей постановки по роману Олега Роя. Его цитирует РИА Новости.

«Надо вытащить голову из песка и начать пропускать это через себя, через культуру, и начать говорить о специальной военной операции, о ее героях. Сегодня закончилось время, когда говорили, что искусство не терпит политики», — сказал он, призвав говорить о происходящем трезво и честно в кино и театре.

Сам писатель назвал спектакль «маленькой, но первой данью, которую театр отдал героям страны».

По словам худрука Государственного академического театра имени Моссовета Евгения Марчелли, постановка будет идти на сцене «Под крышей» Театра имени Моссовета, в театре-студии МОСТ и на гастролях, в спектакле не будет батальных сцен и взрывов, авторы сконцентрируются на человеческой трагедии.

«Мне кажется, что театр очень удачно нашел и тему, и автора, и режиссера. Мне еще очень нравится, что в нем заняты такие ведущие артисты, как Дмитрий Щербина, Ольга Кабо и еще целая группа наших артистов и артистов театра «МОСТ». Это наш совместный проверки с театром «МОСТ», — сказал Марчелли.

По сюжету романа Роя почтальону Надежде необходимо сделать так, чтобы в тыл дошли оказавшиеся у нее 11 писем. Премьера спектакля состоится в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках» 20 августа.

Ранее МХАТ имени Горького заявил о специальном гастрольном туре для ветеранов СВО.