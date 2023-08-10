Госдума рассмотрит законопроект о треш-стримерах

Законопроект об ответственности за стримы с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы) Госдума рассмотрит в осеннюю сессию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

«В осеннюю сессию будут рассмотрены наши инициативы по поддержке волонтерского движения, студенческих спортивных клубов, молодых специалистов, оценки качества образовательного процесса, регулировании треш-стримеров, развитию института наставничества, развитию студенческого самоуправления, обновлению ФЗ «О молодежной политике», отмене НДФЛ при получении грантов и другие», — рассказал Метелев.

В пресс-службе депутата подтвердили, что законопроект будет внесен на рассмотрение палаты в ближайшее время.

Поправки о треш-стримах предусматривают административный штраф до 600 тыс. руб. и уголовную ответственность за проведение подобных трансляций.

4 августа Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что избивавшего мать в прямом эфире треш-стримера Гобзавра (настоящее имя Андрей Яшин) проверила и потребовала наказать прокуратура Челябинской области.

Ранее сына актера Михаила Ефремова выписали из больницы через 1,5 месяца после госпитализации.