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На кинопоказе «Барби» в Бразилии произошла драка

В Бразилии избили зрительницу «Барби» из-за сына

Во время показа фильма «Барби» в Бразилии произошла драка. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в момент, когда на экране уже прокручивали титры под песню Билли Айлиш «What Was I Made For?»

По словам очевидцев, ребенок включил ролик на YouTube во время фильма, что и стало причиной недовольства остальных зрителей, однако его стала защищать мать. По итогу началась драка: к матери подбежала одна из женщин и толкнула, между ними началась потасовка. От удара женщина повалилась на пол, а когда встала, то сняла с себя обувь и начала бить туфлями ударившую ее зрительницу. Их разнял мужчина.

Мировая премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля 2023 года. В США картина вышла 21 июля. По сюжету главную героиню, которую сыграла Марго Робби, выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир.

Накануне стало известно, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в российских кинотеатрах не раньше осени. Это произошло потому, что голливудские мейджоры вычислили схему поставок в страну пиратских копий.

Ранее звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в откровенном БДСМ-образе.

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