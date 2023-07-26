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Снуп Догг отменил ближайшие концерты в знак солидарности с голливудскими забастовщиками

Рэппер Снуп Догг отменил свои концерты в знак солидарности с забастовщиками в Голливуде

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Mike Segar/Reuters

Рэпер Снуп Догг отменил свои ближайшие концерты в знак солидарности с голливудскими забастовками, сообщает Variety.

Снуп Догг обратился с объяснением к своим поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы с сожалением сообщаем, что из-за продолжающейся забастовки и неуверенности в том, когда она закончится, нами принято решение отменить все шоу на Hollywood Bowl. Мы по-прежнему солидарны со всеми нашими братьями и сестрами в WGA и SAG-AFTRA в это трудное время. И по-прежнему надеемся, что в скором времени будет достигнуто соглашение и мы все сможем вернуться к работе», — написал музыкант.

Концерты на площадке Hollywood Bowl были приурочены к 30-летию дебютного студийного альбома артиста 1993 года «Doggystyle», спродюсированного Dr. Dre. Выступления должны были пройти еще в июне 2023 года, но сначала их перенесли на 20 и 21 октября, а теперь их официально отменили.

Ранее релиз нового фильма с Эммой Стоун был перенесен на конец года из-за забастовки актеров.

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