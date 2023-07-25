Антон Лапенко в роли охранника-неудачника появился в трейлере комедии «Тополиный пух»

Вышел первый трейлер комедии «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в главных ролях. Видеоролик был опубликован в Telegram-канале «Русское кино в топе».

Проект будет состоять из трех киноновелл: про охранника (Антон Лапенко), стриптизершу (Аглая Тарасова) и киллера с внуком (Виталий Хаев из «Папа, сдохни»). Героев будет объединять одна и та же история, рассказанная с разных точек зрения. Предположительно, в небольшом камео на экране также появится солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Аполлонов.

Также в картине сыграют Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов.

Авторами комедии стали создатели сериала «ОЛЬГА» Артем Лемперт и компания Good Story Media.

Премьера «Тополиного пуха» состоится на 31-м кинофестивале «Выбор» в вечер закрытия смотра. Фестиваль пройдет в Выборге с 4 по11 августа.

Ранее стали известны имена председателей жюри фестиваля российского кино «Выборг».