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Добронравов молится о восьмом сезоне «Сватов»

Актер Федор Добронравов заявил, что не против вернуться к роли в «Сватах»

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«Квартал 95»

Актер Федор Добронравов признался в беседе с изданием Teleprogramma.pro, что не прочь вернуться к роли дедушки Ивана Будько в восьмом сезоне «Сватов».

При этом, говорит артист, на данный момент о возможном продолжении ситкома ничего неизвестно.

«Нет пока. Мы молимся, хотим. Но как господь управит, так и будет», — признался Добронравов.

В конце июня 2022 года ходили слухи, что сериал «Сваты» возвращается на экраны. Предполагалось, что съемки 8-го сезона начнутся ближе к финалу 2022 года. Однако вскоре выяснилось, что новости оказались фейком.

Сериал «Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95» (в 2002 году ее совместно с братьями Шефирами основал действующий президент Украины Владимир Зеленский). Он снимался с участием российских актеров и выходил с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы сериала планировали выпустить заключительный, седьмой сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля прошлого года. Сюжет нового сезона строится вокруг приключений семьи Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевых-Берковичей (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) и их выросшей внучки.

Ранее сообщалось, что российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов».

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