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Лолита объяснила, почему Пугачева не приглашала ее на «Рождественские встречи»

Певица Лолита заявила, что Пугачева не приглашала артистов на «Рождественские встречи» из-за несоответствия репертуара

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская заступилась за Аллу Пугачеву после критики Сергея Пенкина. Он обвинил Примадонну в том, что она ни разу не пригласила его на сборные концерты «Рождественские встречи», несмотря на приятельские отношения. В комментарии «СтарХиту» Лолита заявила, что только «неталантливые и ленивые» люди могут осуждать выдающихся артистов.

«Она могла кого-то не взять в «Рождественские встречи». И я не всегда попадала по причине того, что у меня песни не подходили в том или ином году, нет материала. Это ее личный режиссерский проект. Алла Борисовна имела право! Конечно, наверное, кто-то не обижался. Я не обижалась», — сказала певица.

В эфире YouTube-шоу «Легенда» Пенкин признался, что не знает, почему его никогда не приглашали на «Рождественские встречи».

«Это их надо спросить — почему. Наверное, нельзя попадать в ее, скажем, концерты, потому что многие артисты, которые выступали у нее, — где они? Поэтому, я считаю, что лучше быть самим собой», — отметил Пенкин.

Музыкант назвал себя прямолинейным человеком и добавил, что многие коллеги по шоу-бизнесу «остерегаются» его. По мнению певца, он не умеет «правильно дружить» со знаменитостями, которые, согласно Пенкину, иногда ведут себя лицемерно.

Ранее Пенкин обрадовался тому, что в свое время не попал на «Рождественские встречи» Пугачевой.

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