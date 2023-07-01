Певец IVAN рассказал о первых впечатлениях от своего костюма на шоу «Маска»

Участник шоу «Маска» IVAN рассказал в беседе с «Пятым каналом» о том, что изначально не хотел выступать в образе Гусеницы на проекте. По его словам, этот костюм вызвал у него только смех, поэтому он решил просмотреть и другие предложенные варианты.

«А исполнительный директор Сергей Савин эту Гусеницу отложил. Я говорю: «Что? Да ладно. Какая Гусеница?». И потом все-таки мы решили вернуться к ней», — признался исполнитель.

IVAN добавил, что костюм оказался довольно крупным и тяжелым, поэтому ему было тяжело выступать на сцене. «Внутри костюма я плясал как в последний раз, а Гусеница просто со стороны медленно передвигалась: пару раз ножкой топнет и все», — посетовал артист.

При этом музыкант считает, что удачно выбрал костюм — особенно потому, что он позволил ему скрыть рост (195 см). «Костюм огромный сам по себе, и непонятно, через что ты смотришь: через глаза, через рот или через что-то другое», — заявил он.

Певец IVAN (настоящее имя — Александр Иванов) выступал на «Евровидении-2016» от Белоруссии. Потом музыкант участвовал в таких проектах, как «Битва хоров», «Главная сцена» и «Маска».

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