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Создатели «Оппенгеймера» Нолана до сих пор не знают, допустят ли фильм к прокату в Японии

Прокат фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» в Японии оказался под угрозой отмены

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Universal Pictures

Создатели байопика «Оппенгеймер» Кристофера Нолана до сих пор не знают, допустят ли фильм к прокату в Японии, сообщает Variety.

Причиной сомнений стали исторические факторы — власти Японии болезненно относятся к сюжету фильма, посвященного созданию ядерного оружия и его автора Роберта Оппенгеймера. В результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году погибли сотни тысяч мирных жителей.

Источники издания отмечают, что кинопрокат фильма в Японии до сих пор под вопросом и может быть отменен. О дате старта проката ничего не сообщает и дистрибьютор фильма, компания Universal. Решение и кинопрокатной судьбе «Оппенгеймера» в Японии зависит от крупнейшего в стране дистрибьютора голливудских фильмов, компании Toho-Towa. Ожидается, что свое решение она примет в ближайшее время.

Сложность с выходом нового фильма Кристофера Нолана связана и с другими особенностями японского кинопроката. Часто голливудские фильмы выходят там значительно позже других стран. Иногда эта разница составляет нескольких месяцев.

Двум главным конкурентам «Оппенгеймера» уже дали зеленый свет в японском прокате. «Барби» Греты Гервиг выйдет на экраны 11 августа, а «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Тома Круза — 21 июля. Мировая премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.

Ранее президент компании игрушек Mattel повздорил с Марго Робби и Гретой Гервиг на съемках «Барби».

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