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Звезда «Универа» рассказала, как переживала разлуку с детьми на шоу «Выжить в Дубае»

Актриса Хилькевич заявила, что тяжело переживала разлуку с детьми на шоу «Выжить в Дубае»

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annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич призналась в беседе с изданием Hello!, что тяжело переживала разлуку с дочерями на съемках шоу «Выжить в Дубае».

Хилькевич уточнила, что в тот период ее дети находились в Дубае. Актриса надеялась, что в выходные она сможет навещать девочек, однако этого не получилось. Артистке было катастрофически сложно находиться на проекте без возможности увидеться с семьей.

«В любой момент, когда мне хотелось соскочить и уехать домой, я вспоминала слова мужа, да и ребята со мной тоже разговаривали. Были периоды, когда меня совсем накрывало, и я чувствовала себя оторванной от людей, близких мне. Мне, конечно, хотелось убежать в свою пещерку, но это было проявление слабости, которой на этом проекте нет места», — поделилась звезда.

Хилькевич воспитывает двух дочерей — Арианну и Машу. Девочки родились в браке звезды с бизнесменом Артуром Волковым.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. Ведущие проекта — Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Участниками звездной команды стали — Тимур Батрутдинов, Павел Мамаев, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ольга Серябкина, Давид Манукян и Артем Калайджян.

Ранее Хилькевич рассказала об опасностях в шоу «Выжить в Дубае».

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