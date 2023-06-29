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Шоураннер «Пацанов» объяснил, почему четвертый сезон сериала еще не получил дату релиза

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке объяснил задержку нового сезона забастовкой сценаристов

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Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в своем Twitter ответил на вопрос фанатов о причинах задержки релиза четвертого сезона.

Он пояснил, что точной даты релиза пока нет. При этом, отметил Крипке, назвать ее будет сложно до тех пор, пока Гильдия сценаристов не прекратит забастовку. Шоураннер «Пацанов» уточнил, что съемки сезона закончились еще до забастовки, однако уже на этапе постпродакшена авторы иногда меняют диалоги и реплики героев.

Для этого актеров приглашают на дополнительную запись, а конкретные фразы прописывают сценаристы, которые в данный момент отказываются работать. В связи с этим Крипке призвал подписчиков обратиться к студиям с требованием заключить с Гильдией честную сделку.

Решение о забастовке, которая началась 1 мая, было принято после шестинедельных переговоров с компаниями Netflix, Amazon The Walt Disney, Paramount и Apple TV о заключении новых соглашений и повышении заработной платы на фоне возросшей нагрузки на сценаристов из-за работы для стриминговых сервисов.

Ранее «Игра в кальмара» добавила еще восемь артистов в актерский состав для второго сезона.

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