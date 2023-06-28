Сергей Пенкин обрадовался тому, что в свое время не попал на «Рождественские встречи» Пугачевой

Певец Сергей Пенкин на шоу «Легенда» признался, что не знает, почему его никогда не приглашали на сборные концерты Аллы Пугачевой, которые называли «Рождественские встречи».

«Это их надо спросить — почему. Наверное, нельзя попадать в ее, скажем, концерты, потому что многие артисты, которые выступали у нее, — где они? Поэтому, я считаю, что лучше быть самим собой», — отметил Пенкин.

Музыкант назвал себя прямолинейным человеком и добавил, что многие коллеги по шоу-бизнесу «остерегаются» его. По мнению певца, он не умеет «правильно дружить» со знаменитостями, которые, согласно Пенкину, иногда ведут себя лицемерно.

«Я хочу приходить туда, где меня ждут. Не признаю таких балов лицемерия. Не [конкретно] эти встречи, а любые большие концерты — там очень много бала лицемерия», — отметил Пенкин.

Незадолго до этого певец Игорь Наджиев заявил, что проиграл конкурс «Ялта-Москва-Транзит» в 1994 году из-за Аллы Пугачевой. Он заявил, что тогда она продвигала Филиппа Киркорова на сцене, которого называли «принцем».

Ранее Сергей Пенкин рассказал, как перестал общаться с Михалковым из-за сцены в фильме.