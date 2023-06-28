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Фанаты Тейлор Свифт затравили ее экс-бойфренда, несмотря на просьбы певицы

Поклонники певицы Тейлор Свифт травят в сети ее экс-бойфренда Джона Мейера

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zuhairmuradofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Тейлор Свифт попросила фанатов не нападать в сети на ее бывшего бойфренда, исполнителя Джона Мейера, но они затравили мужчину несмотря на ее просьбы. Об этом сообщает TMZ.

Во время исполнения песни Dear John («Дорогой Джон») в Миннеаполисе, в которой она критикует отношения с Мейером, Тейлор сказала, что нужно обращаться с Джоном полегче.

Поклонникам певицы не нравится, что Тейлор Свифт и Джон Майер начали встречаться в 2009 году, когда Тейлор было 19, а Джону 32. Разница в возрасте, указывают они, якобы свидетельствует о том, что артистку вовлекли в отношения помимо ее осознанной воли. Сейчас в своих негативных комментариях на его страницах в социальных сетях поклонники упрекают певца в том, что он попросил певицу защищать его.

Кроме того, в TikTok и Twitter фанаты публикуют посты с признаниями, что не собираются исполнять просьбу Свифт.

Ранее Джон Мейер называл песню о себе «унизительной и дешевой», а решение со стороны Свифт выпустить ее — «мерзким поступком». В песне Свифт рассказывает, как плакала, не знала, чего ждать от Мейера в каждом новом разговоре, и повторяет, что была слишком молода.

До этого Тейлор Свифт отменила выступление в Брюсселе из-за заботы о горожанах.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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