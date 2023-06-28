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Netflix планирует выпустить самый дорогой сериал в истории

Netflix выпустит сериал с бюджетом одной серии в $18 млн

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Christophe Ena/AP

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить самый дорогой сериал в истории. Об этом пишет kp.ru.

По информации издания, сериал One Piece может стать высокобюджетным проектом в истории со стоимостью одной серии в $18 млн. Таким образом, 10 серий проекта обойдутся в $180 млн, или 1,5 млрд рублей.

Сериал представляет собой экранизацию культового аниме One Piece. Сюжет повествует о юноше по имени Манки Ди Луффи, который хочет стать королем пиратов.

Ранее Netflix опубликовал первый тизер сериала, выход которого запланирован на 31 августа.

Аниме One Piece появилось в 1999 году, с тех пор вышло более 1000 эпизодов мультсериала. Первый сезон киноадаптации от Netflix будет насчитывать всего 10 серий.

До этого вышел финальный тизер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли.

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