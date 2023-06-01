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Безруков призвал оберегать детей от психического насилия

Актер Сергей Безруков заявил, что необходимо подавать детям добрые примеры

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Актер Сергей Безруков заявил в Telegram-канале о необходимости оберегать детей как от физического, так и психологического насилия.

Безруков заявил, что нужно подавать собой позитивные примеры детям и делать добро.

«Дети впитывают все как губка, повторяя за нами наши слова, поступки, а зачастую и образ мыслей. А потому начинать нужно, конечно, с себя: подавать такой пример, чтобы дети были добрее друг к другу, не боялись говорить правду и всегда добивались справедливости», — отметил артист.

Безруков считает, что таким образом возможно предотвратить буллинг между детьми. Он вспомнил картину Ролана Быкова «Чучело», которая в его детстве казалась «страшной, но совершенно невероятной фантастикой».

Фильм «Чучело» снят по одноименной повести Владимира Железникова. Он рассказывает о девочке Лене Бессольцевой, которая столкнулась с издевательствами со стороны одноклассников. Лента стала дебютной работой Кристины Орбайкате. В ней также сыграли — Юрий Никулин, Елена Санаева, Светлана Крючкова, Ксения Филиппова, Дмитрий Егоров.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что считает неприемлемым использовать рукоприкладство в качестве мер воспитания.

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