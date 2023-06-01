Виктория Боня отреагировала на слухи о покупке билета на красную дорожку Канн

Блогер Виктория Боня в интервью Сергею Косенко опровергла слухи о том, что ей приходится покупать билет на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

«Самый главный вопрос, который всех интересует: «Что Боня там делает? Да кто она такая? Почему она там?» Я ни разу не покупала билет на красную дорожку. Я раньше платье везла с собой, а теперь есть множество брендов, которые мне предлагают свои модели», — подчеркнула Боня.

Она рассказала, как впервые устроилась на работу на радио в Монако 12 лет назад. По словам блогера, тогда она первый раз получила аккредитацию на Каннский кинофестиваль. Боня вспомнила, что уже на следующий год ее узнали некоторые фотографы.

«Меня никто не знал, но со всех сторон стали фотографировать. Потом в новостях была Николь Кидман и следом мое лицо, полностью показали мое платье. Мне не нужно покупать билет, потому что у меня есть партнерские отношения», — резюмировала Боня.

Ранее Виктория Боня ответила Ксении Собчак на критику внешности. Телеведущая считает несчастливыми людей, которые негативно отзываются о ней.