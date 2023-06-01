Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певец Алексей Кабанов рассказал о самом странном случае на съемках «Фабрики звезд»

Певец Алексей Кабанов заявил, что Михаил Гребенщиков любил разыгрывать участников «Фабрики звезд»

close
100%
РИА «Новости»

Певец Алексей Кабанов признался в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, что происходило много странных случаев за кадром шоу «Фабрика звезд».

Кабанов рассказал, что участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков очень любил всех разыгрывать. «Миша там такие чудеса творил. Как-то вышел из туалета с двумя бумажками. Коричневыми такими. Он лизнул их. И такой: «Это что такое?. Все такие: «Фу! Миша!» А он шоколадом намазал их», — поделился артист.

В 2002 году Алексей Кабанов в составе группы «Корни» стал победителям проекта «Фабрика звезд». В 2003 году коллектив «Корни» представлял Россию на международном музыкальном конкурсе «Евробест» в Каннах. Артисты заняли 6 место с песней группы Queen «We Will Rock You».

Ранее Алексей Кабанов признался, что был ошарашен подарком, который вручили группе «Корни» за победу в музыкальном конкурсе «Фабрика звезд». По словам исполнителя, члены коллектива ожидали больших денег, но получили микрофон. Артист признался, что участникам группы пришлось отыгрывать, что они рады.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях