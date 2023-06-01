Певец Алексей Кабанов рассказал о самом странном случае на съемках «Фабрики звезд»

Певец Алексей Кабанов признался в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, что происходило много странных случаев за кадром шоу «Фабрика звезд».

Кабанов рассказал, что участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков очень любил всех разыгрывать. «Миша там такие чудеса творил. Как-то вышел из туалета с двумя бумажками. Коричневыми такими. Он лизнул их. И такой: «Это что такое?. Все такие: «Фу! Миша!» А он шоколадом намазал их», — поделился артист.

В 2002 году Алексей Кабанов в составе группы «Корни» стал победителям проекта «Фабрика звезд». В 2003 году коллектив «Корни» представлял Россию на международном музыкальном конкурсе «Евробест» в Каннах. Артисты заняли 6 место с песней группы Queen «We Will Rock You».

Ранее Алексей Кабанов признался, что был ошарашен подарком, который вручили группе «Корни» за победу в музыкальном конкурсе «Фабрика звезд». По словам исполнителя, члены коллектива ожидали больших денег, но получили микрофон. Артист признался, что участникам группы пришлось отыгрывать, что они рады.