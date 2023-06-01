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Анастасия Волочкова заявила, что ее не касается идея о шестидневной рабочей неделе

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет выходных

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на идею ввести в России шестидневную рабочую неделю. Ее слова цитирует портал «А теперь внимание!».

Артистка заявила, что возможный закон о шестидневной рабочей неделе никак не отразится на ее творческой деятельности. «Знаете, эта идея меня никак не касается, выходных у меня нет. Есть «счастливый случай», когда могу позволить выходной по необходимости. Если у меня нет в планах спектаклей и сразу после выступления», — отметила она.

По словам Волочковой, она сама решает, когда нужно отдохнуть. Балерина объяснила, что в отсутствие выступлений может взять отпуск. «Я могу позволить отдых на следующий день после концерта, могу и пять дней отдыхать. Могу позволить улететь на Мальдивы, люблю свободу во всем. Поэтому какие там будут законы: пять дней, шесть дней. Меня это не касается», — поделилась звезда.

Несколько дней назад в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила соответствующее обращение к главе Минтруда Антону Котякову.

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