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Режиссер Роберт Эггерс завершил съемки триллера про вампиров с Лили-Роуз Депп и Биллом Скарсгардом

Режиссер Роберт Эггерс закончил съемки фильма «Носферату» с Лили-Роуз Депп и Биллом Скарсгардом в главных ролях

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Режиссер Роберт Эггерс завершил съемки триллера «Носферату» с Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп в главных ролях. Об этом пишет Collider.

Сюжет картины разворачивается в 1800-х годах, специалист по сделкам с недвижимостью Томас Хаттер (Николас Холт) приезжает с визитом в поместье графа Орлока (Скарсгард). Хаттер должен помочь аристократу купить соседний дом, однако со временем он начинает подозревать, что работает с вампиром. Помимо этого, у героя Холта просыпается нездоровая страсть к супруге опасного существа, которую играет Лили-Роуз Депп.

Ранее стало известно, что Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в «Носферату» Роберта Эггерса. Подробности о роли актера пока не раскрываются, но известно, что Тейлор-Джонс рассматривался в проект еще в 2019 году, когда Эггерс пытался запустить его в первый раз. Тогда актер должен был исполнить главную роль вампира.

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