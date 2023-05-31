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Путин пообещал поддержать российские мультфильмы

Президент России Путин пообещал дополнительную поддержку российской анимационной отрасли

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Союзмультфильм

Президент России Владимир Путин пообещал дополнительно поддержать российских производителей мультфильмов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на разговор президента с председателем совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председателем правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлианой Слащевой.

Слащева указала, что за прошедшие пять лет объем производства отечественных мультфильмов вырос в три раза, и в 2023 году будет выпущено 14 полнометражных мультфильмов. Она предложила создать в Москве особую экономическую зону для кино. «Для стимулирования количества отечественных проектов кино и анимации мы предлагаем создать в Москве особую экономическую зону для кино — Московский международный кинокластер. Тогда под покровительством правительства Москвы мы бы смогли получать определенные преференции, налоговые льготы, может быть, какие-то дополнительные возможности для развития», — объяснила она, добавив, что анимацию нужно уравнять со сферой IT и снизить налог на прибыль до 3%.

Путин согласился, что эти сферы переплетены. Кроме того, Слащева посетовала, что теперь нет лицензий на производство игрушек и товаров, созданных по мотивам детского контента, а лишь 10% этой категории производится в России. Она попросила поддержки у Минпромторга субсидиями, которые будут направлены российским производителям. «Я согласен, это очень важно. Эта индустрия огромная и очень важный воспитательный аспект», — согласился президент. «Будем делать», — сказал он.

В 2022 году Путин утвердил празднование Дня анимации РФ — он празднуется 8 апреля.

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