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Жена запретила звезде «Чудаков» общаться с сыном после ареста

Супруга не дает звезде «Чудаков» Бэму Марджере говорить с сыном и дарить ему подарки

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Global Look Press

Супруга экс-звезды шоу «Чудаки» Бэма Марджеры не дает ему общаться с 5-летним сыном Фениксом по видеосвязи и дарить ребенку подарки. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на адвоката шоумена Питера Томпсона.

По словам Томпсона, в последний раз Марджера видел ребенка 29 марта — в день, когда его арестовали за пьяный скандал в присутствии сына.

Уточняется, что жена артиста Никки Бойд не только не принимает подарков для ребенка на прошедшее Рождество, но также не разрешает передать их через третьих лиц. Несмотря на договоренность с адвокатами, что она будет разрешать отцу и сыну говорить по видеосвязи, во время звонков Марджеры женщина не берет трубку.

При этом Марджера продолжает финансово поддерживать жену, платить по счетам за ее дом и автомобиль.

В конце марта Звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера был арестован за пьяный скандал в ресторане в присутствии жены Никки и 5-летнего сына Феникса. 23 апреля брат Марджеры Джесс вызвал полицейских к себе домой и заявил, что Бэм несколько раз ударил его и грозил убить. Экс-звезда «Чудаков» сперва пустился в бега, а позже сдался полиции.

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