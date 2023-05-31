Аманда Сайфред назвала «заслуженными» 11 лет тюрьмы для основательницы Theranos Элизабет Холмс

Актриса Аманда Сайфред назвала «заслуженным» 11-летний тюремный срок основательницы Theranos Элизабет Холмс, которую она сыграла в сериале «Выбывшая». Слова актрисы цитирует издание Variety со ссылкой на ее интервью для шоу «Доброе утро, Америка».

Голливудская звезда, которая выиграла награду телевизионной премии «Эмми» за свое воплощение Холмс на экране, прокомментировала новость о ее приговоре.

Сайфред призналась, что разделяет решение суда. При этом актриса уточнила, что сочувствует детям Холмс, которая с их помощью пыталась избежать тюремного заключения.

«Как мама я очень сочувствую ее детям, которые теперь на годы лишатся своей мамы. Да, жизнь порой несправедлива. Но она несправедлива для этих малышей. А для самой Холмс, я думаю, что это заслуженное наказание», — поделилась Сайфред.

Основательница Theranos Элизабет Холмс была осуждена на 11 лет тюрьмы за мошенничество. Отбывать свое наказание Холмс будет в тюрьме в Техасе.