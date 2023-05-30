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Звезда «Папиных дочек» Ольга Волкова рассказала о дружбе с Александром Демьяненко

Актриса Ольга Волкова заявила, что была потрясена интеллигентностью Александра Демьяненко

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СТС

Актриса Ольга Волкова рассказала в беседе с ФАН, что дружила и часто общалась с артистом Александром Демьяненко.

Волкова призналась, что у нее остались только светлые воспоминания о Демьяненко. Актриса заявила, что была потрясена интеллигентностью и масштабом личности коллеги. По словам звезды, артист был бесстрашен в актерских пробах.

Волкова запомнила Демьяненко невероятно тонким и глубоким человеком, в котором не было заносчивости. «С таким интересно болтать, хоть о литературе, хоть о чем-то другом, обо всем. У него было спасающее актера чувство – самоирония», — поделилась актриса.

Волкова призналась, что тяжело переживала смерть Демьяненко. Актер умер 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет.

Демьяненко наиболее известен по роли Шурика в комедиях режиссера Леоднида Гайдая — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее народная артистка России Наталья Тенякова заявила, что Демьяненко ненавидел роль Шурика. Артист считал, что она «погубила его актерское существо».

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