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Мать Артура Смольянинова* заявила, что актер не помогает ей финансово

Мать Артура Смольянинова рассказала, что живет на пенсию в 20 тыс. рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Мать Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) Мария рассказала в беседе с kp.ru, что актер не помогает ей с деньгами.

Смольянинова также не знает, помогает ли он бывшей жене Дарье Мельниковой финансово. Мать артиста предложила актрисе работать, чтобы обеспечивать семью. «Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать», — заявила Смольянинова.

Смольянинова отметила, что живет на пенсию. Она получает 20 тыс. в месяц.

Ранее мать актера заявляла, что у Смольянинова больше нет никакого имущества в России. По словам женщины, у артиста нет счетов и собственности, кроме машины. Она также заверила, что артист «переживет» включение в список террористов и экстремистов на территории РФ.

Артур Смольянинов покинул Россию в 2022 году. В мае 2023 года Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года актер также был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

В мае 2023 года депутат Василий Власов высказался в поддержку решения Росфинмониторинга о внесении Смольянинова в перечень террористов и экстремистов.

*  признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов
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