Криминальная комедия «Кино про бандитов» с Нагиевым и Пореченковым выйдет онлайн

Новый комедийный сериал «Кино про бандитов» с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях выйдет онлайн 15 июня 2023 года, сообщает пресс-служба стримингового сервиса Premier.

Главные герои комедии — бандиты, которые решили снять «настоящее кино» о своей жизни. Главный герой Гавр, главарь ОПГ из провинциального города, будет снимать кино о своей судьбе вместе с ворчливым таксистом Беляшом и охранником из ЧОПа Коляном. «Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актера, который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники», — рассказывают авторы.

По словам режиссера Сергея Малюгова, в сценарии сериала он сразу увидел потенциал для «кинохулиганства». «Вовлеченность каждого артиста и всех членов съёмочной группы, в нестандартный «мир чудаков», очень чувствовалась на протяжении всего проекта. Поэтому съемки проекта «Кино про бандитов» проходили в состоянии взаимной любви. Мне кажется, мы сделали что-то доброе, смешное и искреннее. Того, чего сейчас нам всем не хватает в этом мире», — поделился Малюгов.

Помимо Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева роли в сериале исполнили Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарёва, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие.

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